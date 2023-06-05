Армию Армении призывают свергнуть Никола Пашиняна наш обзор
Бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян призвал силовые структуры страны предотвратить «государственное преступление» и свергнуть с поста премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего бывший Нагорно-Карабахский регион территорией Азербайджана, а также готового вернуть Азербайджану эксклавы.
Отметим, что Вазген Манукян руководил уличными протестами, которые начались после подписания Николом Пашиняном в ноябре 2020 года документа о капитуляции. Тогда другие оппозиционные силы страны, в том числе бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, объявили Манукяна «лидером антипашиняновского движения». Но спустя несколько месяцев движение распалось - реваншисты не смогли вывести на улицы достаточное число людей, а Вазген Манукян ушел в тень.
И вот теперь экс-премьер-министр объявился вновь и заявляет, что отказ Пашиняна от претензий на Карабах, а также его готовность подписать мир с Азербайджаном и вернуть Баку анклавы - нахичеванское село Кярки и оккупированные села Газахского района - есть ни что иное, как «глубоко продуманный план заговора против армянского народа».
«На самом деле, «мирный договор», о необходимости которого кричат внешние силы, станет самым разрушительным ударом по армянскому народу», - заявил Манукян, назвавший «абсурдными» прогнозы о том, что, подписав мирный договор и отказавшись от Карабаха, армянский народ станет жить хорошо.
«Наш народ не станет жить хорошо, а это клеймо тысячелетиями не будет стерто с нас, - пророчествует Вазген Манукян, обращаясь к представителям силовых структур страны. - Мы не будем уважать себя, а будущие поколения будут плевать нам в лицо. Мы делаем несчастными и унижаем себя и будущие поколения армян, совершая национальное предательство и получая взамен войну, а не мир».
По словам бывшего премьер-министра, в такой ситуации очень важную роль играют военные, силовые структуры, главная цель которых – защищать государство.
«Я специально обращаюсь к силовым структурам и говорю: вы не давали клятву защищать Никола Пашиняна, вы поклялись защищать Родину, государство, Конституцию и государственные законы. То, что делает и хочет сделать Никол Пашинян, прежде всего, противоречит Конституции Армении и законам нашего государства. Следовательно, Никол Пашинян уже нелегитимен. Своими заявлениями, своими действиями, а в дальнейшем также своей подписью он становится государственным преступником. А защищая государственного преступника, вы нарушаете присягу, что также является государственным преступлением. Я призываю силовые структуры внимательно следить за тем, что происходит в нашей стране, вовремя пресечь государственное преступление и быть готовыми присоединиться к большей части армянского народа, который сопротивляется осуществлению национального и государственного преступления, пытаясь предотвратить национальную катастрофу и позор».
Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, командированный в сентябре прошлого года из Москвы в Карабах «для спасения Арцаха», но потерпевший неудачу и застрявший в Ханкенди, также распространяет заявления, призывая армян всего мира помешать правительству Пашиняна подписать мирное соглашение с Азербайджаном.
Как уже сообщал haqqin.az, Варданян создал в Ханкенди новое общественно-политическое движение и пытается оказать давление на руководство сепаратистского режима. В частности, он активно тиражирует мнение о том, что ни одна власть в Армении не имеет законных полномочий решать судьбу карабахских армян. Варданян назвал «капитуляцией» признание Пашиняном бывшего Нагорного Карабаха территорией Азербайджана и призвал армян всего мира к борьбе.
Тем не менее, несмотря на призывы реваншистов и сепаратистов, находящихся под эгидой российских миротворческих сил, армянская общественность явно не намерена выступать против правительства Никола Пашиняна и вновь выходить на улицы под лозунгом «Свободу Карабаху».
С перрона истории этот поезд уже ушел…