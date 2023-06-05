Отметим, что Вазген Манукян руководил уличными протестами, которые начались после подписания Николом Пашиняном в ноябре 2020 года документа о капитуляции. Тогда другие оппозиционные силы страны, в том числе бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, объявили Манукяна «лидером антипашиняновского движения». Но спустя несколько месяцев движение распалось - реваншисты не смогли вывести на улицы достаточное число людей, а Вазген Манукян ушел в тень.

И вот теперь экс-премьер-министр объявился вновь и заявляет, что отказ Пашиняна от претензий на Карабах, а также его готовность подписать мир с Азербайджаном и вернуть Баку анклавы - нахичеванское село Кярки и оккупированные села Газахского района - есть ни что иное, как «глубоко продуманный план заговора против армянского народа».

«На самом деле, «мирный договор», о необходимости которого кричат внешние силы, станет самым разрушительным ударом по армянскому народу», - заявил Манукян, назвавший «абсурдными» прогнозы о том, что, подписав мирный договор и отказавшись от Карабаха, армянский народ станет жить хорошо.

«Наш народ не станет жить хорошо, а это клеймо тысячелетиями не будет стерто с нас, - пророчествует Вазген Манукян, обращаясь к представителям силовых структур страны. - Мы не будем уважать себя, а будущие поколения будут плевать нам в лицо. Мы делаем несчастными и унижаем себя и будущие поколения армян, совершая национальное предательство и получая взамен войну, а не мир».

По словам бывшего премьер-министра, в такой ситуации очень важную роль играют военные, силовые структуры, главная цель которых – защищать государство.