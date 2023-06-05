Отмечается, что первые тестовые полеты воздушного такси являются частью двухлетнего пилотного проекта стоимостью в десять миллионов долларов, проводимого под руководством правительства, также известного как Израильская национальная инициатива по использованию беспилотников (INDI).

Израиль приступил к тестовым полетам автономных летательных аппаратов, которые могут перевозить пассажиров и тяжелые грузы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Его цель состоит в том, чтобы посредством этих летальных аппаратов перевозить пассажиров и тяжелые грузы, улучшить ситуацию с пробками на дорогах, а также более эффективно оказывать коммерческие и государственные услуги.

EH216-S, одна из двух испытанных моделей, произведена китайской компанией Guangzhou EHang Intelligent Technology. Она может перевозить двух пассажиров, брать на борт полезную нагрузку до 220 кг и летать на расстояние до 30 км.

Другая испытываемая модель – Air Zero израильского производства, имеющая такую же пассажировместимость и грузоподъемность, как EH216-S, но способная летать на расстояние до 160 км.

Испытания прошли успешно, но обе модели не летали с пассажирами.