Зеленский: Украина была готова... Но «очень сложная ситуация»

Российские военные заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«Все понимали, что РФ заминировала дамбу еще в прошлом году. Если что-то заминировано, то мы точно этого не контролируем, и может быть момент, когда будет взрыв и будут соответствующие последствия», - цитируют украинские СМИ Зеленского.

Президент Украины отметил, что власти понимали риски заранее, поэтому были подготовлены команды ГСЧС.

«Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах», - сказал Зеленский, добавив, что точные последствия будут ясны после того, как сойдет вода.