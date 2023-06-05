Эрдоган созвал новый Кабмин: заседали более четырех часов
В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 6 июня, прошло первое заседание Кабинета министров Турции в новом составе.
Согласно сообщению Anadolu, заседание началось в 15:10 по местному времени в Президентском комплексе и продолжалось около 4,5 часов. В числе приоритетных тем для обсуждений значились: разработка Дорожной карты дальнейшего развития страны, устранение последствий февральских землетрясений, шаги по оздоровлению экономики, борьба с терроризмом и обеспечение безопасности границ.