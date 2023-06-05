Z-канал заявляет, что Минобороны России вместо Leopard уничтожило комбайны и трактор

Известный пророссийский Teleram-канал «Военный осведомитель» предполагает, что на видео Минобороны РФ показано уничтожение зерноуборочных комбайнов и тракторов.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в видеоролике запечатлено уничтожение западной военной техники, в том числе танков Leopard.

«Военный осведомитель» пишет, что силуэты машин похожи на зерноуборочные комбайны. Об этом говорят находящиеся высоко выгрузочные шнеки, которые Минобороны пытается выдать за пушку танка. Также отмечается, что на видео у «танков» нет признака наличия башен, а на одном из кадров можно четко видеть, что перед зрителем двухосная машина.

Авторы канала приходят к выводу, что в видеоролике демонстрируются зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий и трактор-опрыскиватель John Deere 4830.