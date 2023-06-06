Записал: Ага Гасымлы, собкор 6 июня 2023, 21:22

«Фактическое уничтожение армией России Каховской ГЭС и Каховского водохранилища в подконтрольной ей части Херсонской области никакого влияния на планы контрнаступления ВСУ не оказали», - сказал haqqin.az руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Олександр Мусиенко. По его словам, в результате подъема уровня Днепра под водой осталась также первая линия обороны российских войск, в результате чего они были вынуждены отойти на вторую линию.

«Наиболее тяжелый урон нанесен гражданской инфраструктуре, - рассказал Мусиенко. - Продолжается затопление населенных пунктов, в срочной эвакуации нуждаются около 80 поселков и сел. Реальная угроза нависла над Херсоном, отдельные районы этого города уже затопило. В области вышла из строя система водоснабжения, десятки тысяч людей испытывают проблемы с обеспечением питьевой водой, мы наблюдаем высокий риск инфекционных заболеваний, поскольку затоплена система канализации. К этому следует добавить угрозу аварии на Запорожской АЭС, которая берет из Каховского водохранилища воду для охлаждения реакторов. В результате, риски ядерной аварии на Запорожской АЭС возросли в несколько раз». По словам украинского политолога, стремясь взорвать Каховскую ГЭС, Кремль преследовал три цели. «Прежде всего, посеять страх перед нашим контрнаступлением, - говорит Мусиенко. – При этом непонятно, с чего это россияне решили, что ВСУ будут форсировать Днепр? Я не думаю, что это было приоритетным направлениям для украинских войск. Возможно, ВСУ могли провести в этом районе разведку боем, серию отвлекающих маневров, но это точно не главное направление контрнаступления ВСУ. Очевидно, когда разрабатывались его планы, предусматривалось, что Россия способна совершить такое преступление, как подрыв Каховской ГЭС. Но при этом в Москве не учли, что заодно затопит и российские позиции, с которых им пришлось отводить свою артиллерию». Эксперт сообщил, что из Киева в районы экологической и гуманитарной катастрофы уже направлены эвакуационные поезда.

«Понятно, что подрывом Каховской ГЭС Путин хотел одновременно и деморализовать украинцев, и продемонстрировать Западу свою готовность к самым безумным поступкам, - говорит Мусиенко. – Есть еще один аспект подрыва ГЭС - российское командование решило предотвратить рейды украинского спецназа на левый берег Днепра, чреватые уничтожением артиллерийских систем, которыми русские обстреливают Херсон. Представьте, насколько они боялись этих рейдов, что прибегли к столь чудовищной практике подрыва! И, наконец, провалилась попытка запугать Запад. Изначально Кремль хотел показать, как далеко он может зайти, если Киев и дальше будет получать от Запада оружие. Однако Зеленский думает не о мирных переговорах, а о контрнаступлении ВСУ…». По мнению Мусиенко, ни один из планов Кремля не сработал. «Нет никакой деморализации населения страны, - уверяет политолог. - Украинское общество по-прежнему сплочено и готово давать отпор оккупантам. Более того, подрыв ГЭС только укрепит нашу решимость развить контрнаступление. Что же касается реакции Запада, то очередное военное преступление России возмутило все руководство ЕС и НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководитель Европейского совета Шарль Мишель, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, канцлер Германии Олаф Шольц осудили действия россиян. Они заявили, что подрыв Каховской плотины следует отнести к той же категории военных преступлений, что и ракетные обстрелы гражданских объектов в городах Украины, а потому он сопоставим с применением против мирных граждан оружия массового уничтожения».