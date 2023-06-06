Зеленский уверен: подрыв Каховской ГЭС не повлияет на планы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник, 6 июня, заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Украинская разведка доложила во время заседания, что подрыв на Каховской ГЭС был умышленно осуществлен российскими войсками, однако «противник действовал хаотично, допустив затопление собственной техники». Об этом сообщается в заявлении главы украинского государства в Telegram-канале.

При этом, как утверждает Зеленский, взрыв плотины никак не повлиял на способность Украины продолжать операцию с целью освобождения своей территории, а из докладов военного командования ВС Украины следует, что войска на фронте пребывают в максимальной готовности к дальнейшим действиям.