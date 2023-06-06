«Переговоры по тексту мирного соглашения проходят в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Переговоры, проведенные в последние недели в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе, позволили лучше понять позиции сторон», - заявил Байрамов, слова которого приводит пресс-служба МИД Азербайджана.

Баку ждет от Еревана проявления политической воли, чтобы устранить разногласия по трем направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий по мирному договору, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в Австрии в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Министр указал на продолжение незаконного военного присутствия Армении на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство во внутренние дела Азербайджана, препятствование диалогу между властями Азербайджана и местными жителями армянского происхождения Карабахского региона, на проведение кампании очернения на международном уровне, в том числе в рамках ОБСЕ.

Байрамов подчеркнул, что все это «является главным препятствием на пути переговоров по межгосударственной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

Глава МИД также добавил, что Баку полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан.

Байрамов подчеркнул необходимость строгого соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не вредить интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не разжигать сепаратизм на территории сопредельных государств.