Чего ждет Баку от Еревана? заявление Джейхуна Байрамова
Баку ждет от Еревана проявления политической воли, чтобы устранить разногласия по трем направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий по мирному договору, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в Австрии в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.
«Переговоры по тексту мирного соглашения проходят в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Переговоры, проведенные в последние недели в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе, позволили лучше понять позиции сторон», - заявил Байрамов, слова которого приводит пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр указал на продолжение незаконного военного присутствия Армении на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство во внутренние дела Азербайджана, препятствование диалогу между властями Азербайджана и местными жителями армянского происхождения Карабахского региона, на проведение кампании очернения на международном уровне, в том числе в рамках ОБСЕ.
Байрамов подчеркнул, что все это «является главным препятствием на пути переговоров по межгосударственной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».
Глава МИД также добавил, что Баку полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан.
Байрамов подчеркнул необходимость строгого соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не вредить интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не разжигать сепаратизм на территории сопредельных государств.