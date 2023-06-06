Медведев озадачен: в школах России не говорят по-русски

В российских школах в некоторых классах каждый пятый ребенок не говорит на русском языке. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по совершенствованию миграционной политики.

По словам Медведева, которые приводят российские СМИ, в классы попадают дети мигрантов, которые не в состоянии обучаться на русском языке. Он указал, что такие школьники обособлены от сверстников и зачастую становятся агрессивными.

«Если таких ребят достаточно много, то они еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс», — заявил Медведев, добавив, что в регионах с большим количеством трудовых мигрантов в некоторых классах доля не говорящих на русском детей может превышать 20 процентов.