Израиль о новой ракете Ирана: Есть чем ответить
Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал сообщения СМИ о ракете, которую впервые представили в Иране во вторник, 6 июня. Согласно информации израильских СМИ, Галант заявил, что на любой подобный шаг Ирана у Израиля есть ответ.
«Я слышу, как наши враги похваляются различными достижениями в области новых вооружений. На подобные вещи у нас всегда есть лучший ответ. Неважно, в воздухе, на море или на суше, как в оборонительном, так и наступательном плане», - сказал Галант, когда наблюдал за проходящими в эти дни учениями армии Израиля.
Ранее, 6 июня ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили новую гиперзвуковую баллистическую ракету Fattah. Как сообщало IRNA, церемония состоялась в Тегеране в присутствии президента Ибрагима Раиси, командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами и командующего аэрокосмическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде.
По словам создателей, новая ракета способна развивать скорость 15 900 км/ч и преодолевать расстояние до 1 400 км. Также заявлено, что Fattah (в переводе «Победитель») невозможно остановить современными средствами ПВО, ракета может маневрировать в атмосфере Земли и вне ее.
На презентации особо подчеркивалось, что ракета способна поражать любые цели на территории Израиля, а «Железный купол» бессилен перед «Победителем». Израильские СМИ указали на тот факт, что «Железный купол» и не предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. У ПРО/ПВО Израиля за это отвечают другие системы, в том числе «Хец» и «Праща Давида».