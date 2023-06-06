Израиль о новой ракете Ирана: Есть чем ответить

Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал сообщения СМИ о ракете, которую впервые представили в Иране во вторник, 6 июня. Согласно информации израильских СМИ, Галант заявил, что на любой подобный шаг Ирана у Израиля есть ответ.

«Я слышу, как наши враги похваляются различными достижениями в области новых вооружений. На подобные вещи у нас всегда есть лучший ответ. Неважно, в воздухе, на море или на суше, как в оборонительном, так и наступательном плане», - сказал Галант, когда наблюдал за проходящими в эти дни учениями армии Израиля.