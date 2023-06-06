Есть разведданные: США подозревают, что к подрыву Каховской ГЭС причастна Россия

Администрация США располагает данными американской разведки, которые позволяют подозревать Россию в причастности к подрыву дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух американских и одного западного собеседников.

Ожидается, что часть разведданных, связанная с инцидентом, может быть рассекречена уже 6 июня. США пока официально не комментировали подрыв дамбы. Представитель Белого дома лишь сообщил СМИ, что в Вашингтоне «очень обеспокоены» этим известием и пытаются узнать больше подробностей.

По словам западного чиновника, мотивы взрыва все еще выясняются, но обрушение, вероятно, затруднит переправу через реку украинским силам, а также создаст серьезную гуманитарную проблему.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не могут подтвердить причастность РФ к произошедшему.