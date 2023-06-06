В Израиле заявили, что настало время действовать против Ирана

Лидер оппозиционного блока «Государственный лагерь», экс-министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что пришло время действовать против Ирана. Об этом информирует Vesty.co.il.

По словам Ганца, необходимо выбрать правильное время. Он признал, что при таком развитии событий Израиль должен быть готов к «региональному конфликту».

При этом Ганц сказал, что приветствует решение, которое позволит избежать войны.