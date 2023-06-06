«Торговали криптовалютой», «заработали» миллион, а потом тюрьма

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Рашида Байрамова и Вугара Алиева, обвиняемых в присвоении средств граждан в размере миллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, материалы дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело будет рассматривать судья Фарид Намазов, дата предварительного заседание пока не назначена.

Отметим, что Байрамов и Алиев, создав профили в Instagram под никнеймами bayramoff_666 и shahra_mmc, давали ложные обещания о том, что граждане будут получать доход, покупая и продавая криптовалюту и инвестируя деньги в международные биржи. С целью показать себя надежными бизнес-партнерами, создавая видимость возможности получения большой прибыли с помощью этого бизнеса, Рашид Байрамов и Вугар Алиев разместили в соцсетях различные видеоролики.

Мошенники сумели создать ложное представление о том, что живут роскошной жизнью. Таким образом, они присвоили деньги более 100 человек на общую сумму около миллиона манатов.

Байрамов и Алиев были привлечены к уголовной ответственности в качестве подозреваемых и арестованы решением суда.