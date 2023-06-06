Военный эксперт: ВСУ активизировались под Бахмутом и в Запорожской области

Действия ВСУ заметно активизировались на Бахмутском и Запорожском направлениях, заявил The Insider украинский военный эксперт Александр Коваленко. При этом он указал, что не видит масштабного наступления украинцев.

По словам эксперта, Украина с начала мая работает над возвращением господствующих высот вокруг Бахмута, которые позволят контролировать населенные пункты к северо-западу и северо-востоку от города. Кроме того, возвращается огневой контроль над северным и южным секторами самого Бахмута.

«Когда Пригожин заявил, что он якобы полностью захватил Бахмут, он делал свое заявление в районе железнодорожного вокзала, в то время как район в треугольнике Чайковского и Карсунского, который является входными воротами трассы T-0504, не был под контролем российских войск. Говорить, что ты контролируешь город, когда ты не контролируешь входные ворота в один из его секторов — это, мягко говоря, непрофессионально, и вот мы видим результат этого. Пригожин отчитался, что захватил Бахмут и начал выводить свои подразделения, замещая их менее профессиональными элементами российских войск, и этим воспользовались украинские силы.

Когда Пригожин начал выводить свои подразделения, уже стали рушиться фланги, а обрушение флангов говорило о том, что силы обороны Украины получают приоритет и инициативу по навязыванию своей стратегии и тактики ведения боевых действий за пределами города».

На Запорожском направлении, по словам Коваленко, можно наблюдать системно проводимые разведки боем, которым российские силы не могут помешать из-за недостатка ресурсов.