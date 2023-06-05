Израиль пригрозил в случае войны «вернуть Ливан в каменный век»

Министр обороны Израиля Йоав Галант посетил во вторник, 6 июня, военные учения «Ударный кулак».

Как сообщают израильские СМИ, министр провел оценку ситуации вместе военными армии Израиля.

Выступая с заявлением, Галант предупредил, что «если «Хизбалла» совершит ошибку и начнет войну против Израиля, мы мощно ударим по ней и вернем Ливан в каменный век».

Министр обороны также заявил, что «мы будем готовы защитить граждан Израиля и нанести победный удар по нашим врагам, если они, не дай бог, начнут против нас войну».