Совбез ООН собрался из-за подрыва Каховской ГЭС новость дополнена
Совет Безопасности ООН во вторник, 6 июня, проводит заседание по запросу Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС.
Ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Совет Безопасности ООН соберется сегодня по запросу Украины, направленному председательству ОАЭ в СБ ООН, для обсуждения подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Украина заявляет, что плотину преднамеренно взорвали российские военные, под чьим контролем она находилась.
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что плотину взорвал «киевский режим» и сделал это, в частности, для перегруппировки сил.
Представитель Украины Сергей Кислица в ответ заявил, что Россия «барахтается в грязи своей лжи».
Позицию Украины полностью поддержал посол Латвии, который выступил от имени всех трех стран Балтии.
Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд перед заседанием Совбеза сказал журналистам, что у США еще нет полной уверенности, что случилось с плотиной, но он полагает, что со стороны Украины было бы странно сделать такое со своей же территорией и гражданами.