Украина заявляет, что плотину преднамеренно взорвали российские военные, под чьим контролем она находилась.

Ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Совет Безопасности ООН соберется сегодня по запросу Украины, направленному председательству ОАЭ в СБ ООН, для обсуждения подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Совет Безопасности ООН во вторник, 6 июня, проводит заседание по запросу Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что плотину взорвал «киевский режим» и сделал это, в частности, для перегруппировки сил.

Представитель Украины Сергей Кислица в ответ заявил, что Россия «барахтается в грязи своей лжи».

Позицию Украины полностью поддержал посол Латвии, который выступил от имени всех трех стран Балтии.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд перед заседанием Совбеза сказал журналистам, что у США еще нет полной уверенности, что случилось с плотиной, но он полагает, что со стороны Украины было бы странно сделать такое со своей же территорией и гражданами.