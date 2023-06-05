Появилось видео взрыва на плотине Каховской ГЭС
В Сети появились кадры, предположительно, взрыва на дамбе Каховской ГЭС. Подлинность видео пока не подтверждена.
На кадрах надводные конструкции дамбы уже обрушены, и сквозь них льется вода, когда происходит вспышка с левой от зрителя стороны. Она слабая.
После вспышки от места взрыва начинает валить дым, но незаметно, чтобы конструкция дамбы стала обваливаться или проседать.
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