Появилось видео взрыва на плотине Каховской ГЭС

В Сети появились кадры, предположительно, взрыва на дамбе Каховской ГЭС. Подлинность видео пока не подтверждена.

На кадрах надводные конструкции дамбы уже обрушены, и сквозь них льется вода, когда происходит вспышка с левой от зрителя стороны. Она слабая.

После вспышки от места взрыва начинает валить дым, но незаметно, чтобы конструкция дамбы стала обваливаться или проседать.