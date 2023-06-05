Пригожин просит у Путина 200 тысяч солдат, чтобы остановить Украину

«ЧВК «Вагнер» сегодня - единственная полноценная армейская структура с самолетами, вертолетами, танками, артиллерией и всем остальным, что необходимо… Которая способна что-то делать. Я говорил о том, что мне нужно 200 тысяч человек. Меньше чем 200 тысяч на линии фронта Луганск — Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность», — заявил Пригожин, добавив, что проблему представляет только обеспечение войск вооружением и боеприпасами.

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин предрек потерю Россией части захваченных территорий в ходе контрнаступления Украины и просит выделить ему 200 тысяч солдат, чтобы этого не допустить. Его заявления приводит The Moscow Times.

Глава ЧВК «Вагнер» призвал президента Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию, чтобы набрать бойцов для противодействия ВСУ. При этом он отметил, что их подготовка займет минимум три месяца, иначе это «будет пушечное мясо».

В то же время он отметил, что надо действовать срочно, поскольку ВСУ «уже прорвали линию обороны».

Пригожин в очередной раз раскритиковал Минобороны и заявил, что руководство ведомства не осознает серьезности ситуации и не в состоянии ее исправить. «…Мы понесем сейчас серьезные потери, я абсолютно в этом уверен. Мы наверняка лишимся части территорий», — предупредил Пригожин.

По его словам, уже утрачены позиции около Раздоловки к северу от Бахмута, а происходящее на Запорожском направлении вообще можно характеризовать как «катастрофу».