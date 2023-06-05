Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Об этом сообщает Министерство агрополитики на своем сайте.

По его информации, катастрофа на Каховской ГЭС фактически оставила без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Как сообщили в министерстве, по предварительным оценкам, из-за подрыва ГЭС в Херсонской области затопит ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на Правобережье и в несколько раз больше - на левом берегу области, который сейчас находится под контролем России.