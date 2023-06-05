В Киеве сделали страшный прогноз из-за уничтожения Каховской ГЭС новость дополнена
Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Об этом сообщает Министерство агрополитики на своем сайте.
По его информации, катастрофа на Каховской ГЭС фактически оставила без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.
Как сообщили в министерстве, по предварительным оценкам, из-за подрыва ГЭС в Херсонской области затопит ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на Правобережье и в несколько раз больше - на левом берегу области, который сейчас находится под контролем России.
В то же время без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.
В министерстве также отмечают, что негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства. В частности, уже фиксируется гибель рыб как молодых, так и взрослых особей. Кроме того, только что закончился период нереста, и вследствие падения уровня воды икра высохнет на смелевших участках.
«Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть», - пояснили в министерстве.
Отмечается, что негативные последствия опустошения водных биоресурсов можно будет наблюдать в течение нескольких лет подряд даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время.
В министерстве уточнили, что сейчас все данные приведены только по предварительным оценкам, а окончательные выводы можно будет сделать, только когда уровень воды стабилизируется.