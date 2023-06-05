Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:36

Haqqin.az уже писал, что широкомасштабные работы по восстановлению освобожденных от оккупации земель, а также укрепление обороноспособности и безопасности страны обусловили необходимость внести изменения в государственный бюджет Азербайджана на 2023 год. Тем не менее, в ходе последнего обсуждения законопроекта в Милли Меджлисе министр финансов Самир Шарифов раскрыл некоторые детали, проливающие дополнительный свет на причины повышения расходов бюджета на текущий год. Как отметил министр на первом пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в 2021-2022 годах из госбюджета было выделено 6,4 миллиарда манатов, а на текущий год первоначально предусматривалось выделение трех миллиардов – сумма достаточно серьезная. Однако уже по итогам первых пяти месяцев на эти цели были использованы 60 процентов средств, предусмотренных до конца года.

Понятно, что при таком темпе работ придерживаться буквы бюджета было невозможно. С другой стороны, вот уже третий год, как бывшие беженцы и вынужденные переселенцы не могут попасть в родные края, в которых армянские варвары оставили после себя не благоустроенные дома и цветущие сады, а сплошные руины. А тут из-за нехватки средств грозил вынужденный простой месяца на три или даже четыре. Ну кто, скажите, стал бы жалеть деньги на такое святое дело? Тем более, когда доходная часть бюджета растет? Вот почему новые поправки к госбюджету на 2023 год предполагают дополнительное выделение на финансирование проектов по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура в размере 2,26 миллиарда манатов. Таким образом, общий объем бюджетного финансирования на эти цели составит 5,26 миллиарда манатов – сумма, которая позволит не сбавлять темп восстановительных работ. Еще 1 миллиард 105 миллионов манатов предусматривается направить до конца года на дальнейшее повышение обороноспособности и национальной безопасности страны.

Эта «добавка» позволит довести объем финансирования до почти 6,55 миллиарда манатов. Тут, правда, министр Самир Шарифов в детали вдаваться не стал, но депутаты приняли этот факт с пониманием - им не надо объяснять, что конфликт с Арменией по-прежнему не урегулирован, да и ситуация на юге и севере страны особо не радует. И вообще, наблюдающаяся фрагментация мира настоятельно диктует необходимость укреплять по мере возможностей сферу обороны и национальной безопасности. Видимо, это обстоятельство побудило депутата Эльшана Мусаева выступить с предложением увеличить объем средств на обеспечение безопасности посольств и других дипломатических представительств Азербайджана за рубежом. Напомнив о террористической атаке, осуществленной не так давно в Иране на посольство Азербайджана, депутат подчеркнул, что усиление охраны посольств и дипкорпусов Азербайджана – вопрос не менее приоритетный.