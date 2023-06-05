ЦРУ узнало в июне прошлого года через европейское разведывательное ведомство, что группа украинских сил специальных операций из шести человек намеревалась взорвать газопроводы, сообщает издание.

США узнали о возможном плане нападения украинского спецназа на «Северный поток» за три месяца до того, как в сентябре прошлого года газопроводы были повреждены в результате взрывов, сообщила во вторник, 6 июня, газета The Washington Post со ссылкой на утечку информации, размещенной в интернете.

Разведданные были опубликованы в сети Discord военнослужащим ВВС Национальной гвардии Джеком Тейшейрой, которого арестовали в апреле в связи с утечкой секретных американских документов. The Washington Post сообщила, что получила информацию от одного из друзей Тейшейры в сети.

По данным The Washington Post, доклад разведки был основан на информации, предоставленной украинским источником, и ЦРУ поделилось им с Германией и другими европейскими странами в июне 2022 года.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что расследование атаки на «Северный поток» ведется активно. «Мы не можем делать никаких заявлений по этому поводу, пока расследование продолжается», – сказал Кирби, отвечая на вопрос о репортаже The Washington Post по этому вопросу.

The Washington Post сообщила, что по просьбе официальных лиц не будет раскрывать название европейского разведывательного ведомства, а также некоторые аспекты предполагаемого плана, ссылаясь на риск для источников и операций.

Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны заявили, что взрывы были преднамеренными, но пока не определили, кто несет ответственность за них. Эти страны и Германия проводят расследование.