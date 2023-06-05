Австралия может передать Украине 41 истребитель

Власти Австралии ведут переговоры с США и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства McDonnell Douglas F/A-18 «Хорнет». Они были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Australian Financial Review.

Часть самолетов, вероятно, пойдёт на запчасти, пишет издание, однако возможная передача авиатехники может стать самой масштабной из сделок с Украиной, переговоры о которых попадали в прессу.

«Хорнет» – истребители четвертого поколения, до сих пор стоящие на вооружении США, Испании, Канады, Швейцарии, Финляндии, Малайзии и Кувейта. Они применялись в нескольких военных конфликтах, в том числе в Ираке, Афганистане, Сербии, Ливии и Сирии. В австралийской армии списаны из-за замены самолётами пятого поколения.

Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров самолеты могут быть приведены в боевую готовность за четыре месяца. Киев, Канберра и Вашингтон публикацию официально не комментировали.