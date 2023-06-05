Из Швеции в Турцию экстрадируют террориста PKK
Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), пишет шведская газета Aftonbladet.
«Верховный суд одобрил первую экстрадицию сторонника PKK», — указало издание.
Вслед за судом теперь шведскому правительству предстоит принять решение об экстрадиции.
Речь идет о 35-летнем мужчине, который был арестован в Швеции в августе 2022 года. Арест был произведен по запросу генпрокуратуры в Адане в Турции.