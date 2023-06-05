В ООН назвали последствия разрушения Каховской ГЭС

Он напомнил, что уничтожен не только жизненно важный источник воды для миллионов жителей Херсонской, Днепровской и Запорожской областей, но также и ключевой источник сельскохозяйственного орошения на юге Херсона и в Крыму. Произошедшее повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Обрушение плотины Каховской ГЭС, возможно, стало наиболее значительным инцидентом нанесения ущерба гражданской инфраструктуре с начала вторжения РФ в Украину. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, пишет CNN.

Также Гриффитс отметил, что вода может перенести мины и другие взрывоопасные предметы в районы, которые ранее считались безопасными. Он подчеркнул, что обрушение дамбы окажет влияние на выработку электроэнергии и безопасность Запорожской АЭС. «Ущерб, причиненный разрушением плотины, означает, что жизнь станет невыносимо тяжелой для тех, кто уже страдает от конфликта», - добавил он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность в связи с разрушением плотины на Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что именно российское вторжение в Украину стало причиной этой катастрофы.

«Это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину, — сказал Гутерриш. — Мы видим эти последствия в Херсоне, в Новой Каховке и еще в 80 городах и деревнях, расположенных на Днепре. Масштабные затопления, массовая эвакуция населения, урон для окружающей среды и уничтожение новых урожаев. А также новая угроза безопасности Запорожской АЭС, самой крупной АЭС в Европе».