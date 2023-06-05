Целью подрыва Каховской ГЭС было стремление россиян не допустить высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако это никак не повлияет на ситуацию в районе основных боев, считает американский Институт изучения войны (ISW).

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект. Российские источники выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области", – говорят аналитики.

При этом они констатируют, что наводнение, вероятно, смыло украинские позиции на островах в дельте Днепра, вынудив украинских бойцов эвакуироваться под огнем российской артиллерии. Однако на ситуацию в целом это мало влияет.

"Районы, пострадавшие от наводнения, географически очень удалены от прифронтовых районов, где ISW наблюдала недавние боевые действия в последние несколько дней. Затопление нижнего Днепра вряд ли окажет какое-либо влияние на районы, в которых в последнее время происходили активные боевые действия", – считают аналитики.