Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 10:02

Отказавшись от контрактов на истребители Су-30МКИ и танки Т-90, а затем заморозив переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т, Индия ответила «нет» на еще одно российское предложение — строительство подлодок на базе платформы «Амур-1650», экспортной версии субмарин проекта 677 «Лада». Чиновники российского «Оборонэкспорта», нужно отдать им должное, старались соблазнить индийцев самыми различными способами. И про «стратегическое партнерство» двух стран напоминали, и о необходимости совместно противостоять Западу, и по цене обещали серьезно «подвинуться».

А напоследок выдвинули неубиваемый, как им казалось, «козырь» – 80% локализацию производства субмарин проекта 667 на индийских заводах. С нас, дескать, только документация и ключевые узлы – остальное будете делать сами. Худо ли – и немалая экономия средств, и новые рабочие места. Нью-Дели, к удивлению российской стороны, повел себя как раджа, пресыщенный красавицами из собственного гарема. То есть - проявил полное безразличие и захотел «свеженького» - вознамерился приобрести 6 подлодок производства немецкого концерна Thyssenkrupp, заплатив за это $5,2 миллиарда долларов. Германия и ее концерн Thyssenkrupp Marine Systems, таким образом, оказались на лидирующих позициях в ответственнейшем соревновании – кто выиграет в многомиллиардной программе модернизации индийского подводного флота, в частности, в строительстве дизельных ударных подводных лодок. Отстав на полкорпуса, следом идут французы и их компания Naval Group SA, а чуть отставая от них - южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. И испанская Navantia Group. Но у немцев явное преимущество. Субмарины производства Thyssenkrupp уже использовались в прошлом индийским военно-морским флотом, заслужили массу положительных, порой переходящих в восторженные, откликов у индийских подводников, что делает их гораздо более привлекательным выбором.

Россиян же, как они рассчитывали, в этом списке нет вообще. Что маслом рисует перед нами интереснейшую картину: получив миллиарды долларов от покупки с огромным дисконтом и последующей перепродажи российской нефти, выручка от которой, около 40(!) миллиардов долларов, подвисла в индийских банках, Нью-Дели и пальцем не пошевелил для того, чтобы отблагодарить Россию, которая, как известно, щедрая душа. И которая на каждом углу голосом Сергея Лаврова вещает о том, что «хинди-руси бхай-бхай» нерушимо и крепнет день ото дня в противостоянии глобальному Западу и, что самое интересное, в деле сокрушения мировой гегемонии доллара путем перевода двусторонней торговли на национальные валюты. И вообще – «глобальный Юг» с Кремлем. И ладно бы с заявлениями Москвы, к которым с каждым днем в мире относятся все более скептически. Но ведь и кроме российских Z-патриотов есть достаточное число людей, которые на полном серьезе утверждают, что Путин успешен, а его режим терпит один успех за другим. Не проходит и дня, чтобы масс-медиа не преподносили заявлений на эту тему: «Тот-то сказал об успехах России - вот так, а тот-то о достижениях Москвы на международной арене - эдак».