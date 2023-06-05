Директор Национального комитета по внешней политике США приехала в Шушу

Переговоры между Азербайджаном и Арменией очень важны для поддержания мира и стабильности в регионе. Об этом президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзен Эллиотт заявила на международном мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

По ее словам, согласие и интеграция - два важных пункта сегодняшней повестки.

С.Эллиотт также отметила активную работу правительства Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий. "Даже в США такие сложные перемены происходят не столь быстро. С 2020 года Азербайджан завершил много инфраструктурных проектов, которые необходимы для восстановления экономики и возвращения сюда людей", - сказала она.