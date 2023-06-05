В Коллегии адвокатов приняли делегацию ПАСЕ фото
6 июня находящиеся с визитом в Баку сопредседатели мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лидель-Грейнджер и Лиз Кристоферсен посетили Коллегию адвокатов.
Приветствуя гостей, председатель коллегии Анар Багиров отметил важность сотрудничества с Советом Европы и выразил удовлетворение развитием взаимоотношений. Председатель проинформировал о прогрессивных реформах, проведенных в последние годы в области судебного права, адвокатуры, о роли адвокатов в деятельности Европейского суда по правам человека и текущей ситуации.
Затем руководитель аппарата Коллегии Байрам Оруджев выступил с обширной презентацией, в которой были отражены успешные реформы в сфере адвокатуры, многогранная работа, проделанная структурой.
Лидель-Грейнджер и Кристоферсен выразили благодарность за встречу, отметив, что тесное сотрудничество с Коллегией адвокатов играет большую роль в надежной защите прав и свобод человека.
Позже были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече также присутствовали секретарь мониторингового комитета ПАСЕ г-жа Айняшка Шкланна, глава представительства Совета Европы в Азербайджане Петр Зих, зампред Коллегии Шахмар Мамедов, член Президиума Коллегии адвокатов Эльчин Усуб, руководитель аппарата Байрам Оруджев и глава отдела международного сотрудничества Нармин Аббасова.