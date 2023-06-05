Приветствуя гостей, председатель коллегии Анар Багиров отметил важность сотрудничества с Советом Европы и выразил удовлетворение развитием взаимоотношений. Председатель проинформировал о прогрессивных реформах, проведенных в последние годы в области судебного права, адвокатуры, о роли адвокатов в деятельности Европейского суда по правам человека и текущей ситуации.

6 июня находящиеся с визитом в Баку сопредседатели мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лидель-Грейнджер и Лиз Кристоферсен посетили Коллегию адвокатов.

Затем руководитель аппарата Коллегии Байрам Оруджев выступил с обширной презентацией, в которой были отражены успешные реформы в сфере адвокатуры, многогранная работа, проделанная структурой.

Лидель-Грейнджер и Кристоферсен выразили благодарность за встречу, отметив, что тесное сотрудничество с Коллегией адвокатов играет большую роль в надежной защите прав и свобод человека.