Украина построит новую Каховскую ГЭС

Укргидроэнерго после деоккупации территории построит на месте разрушенной Каховской ГЭС новую станцию, об этом заявил Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

«Происходит размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию, - сказал он.

Отмечается, что Укргидроэнерго уже начало профессиональные обсуждения, как после деоккупации быстро перегородить плотину. К этому привлечены специалисты проектного института и строители.