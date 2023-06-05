Брянскую область атаковали три беспилотника
Поселок Суземка в Брянской области атаковали три беспилотника. Об этом сообщает в Telegram-канал Mash.
По информации, дроны Вооруженных сил Украины несли на себе боеприпасы, один из них удалось сбросить. В результате оказались разрушены несколько хозяйственных построек.
Два беспилотника удалось уничтожить на подлете к населенному пункту в граничащем с Украиной российском регионе. Никто не пострадал.
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