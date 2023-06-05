Брянскую область атаковали три беспилотника

Поселок Суземка в Брянской области атаковали три беспилотника. Об этом сообщает в Telegram-канал Mash.

По информации, дроны Вооруженных сил Украины несли на себе боеприпасы, один из них удалось сбросить. В результате оказались разрушены несколько хозяйственных построек.

Два беспилотника удалось уничтожить на подлете к населенному пункту в граничащем с Украиной российском регионе. Никто не пострадал.