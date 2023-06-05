Фактическая погода в Азербайджане

По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 09:00 7 июня на территории страны наблюдались неустойчивые погодные условия, местами грозы и ливни, особенно интенсивные в Балакен-Шекинской зоне.

В результате проливных дождей произошел разлив рек в Исмаиллинском, Огузском, Загатальском, Гахском, Габалинском и Губинском районах.

Количество выпавших осадков в различных регионах: Гах: 156 мм (121 процент от месячной нормы), Габала: 53 мм (47 процентов от месячной нормы), Загатала: 48 мм (37 процентов от месячной нормы), Шеки: 37 мм (37 процентов от месячной нормы), Балакен: 27 мм (21 процент от месячной нормы), Шахдаг: 23 мм (48 процентов от месячной нормы), Алтыагач: 23 мм (19 процентов месячной нормы), Гусар: 15 мм, Кедабек: 15 мм, Халтан: 12 мм, Дашкесан: 12 мм, Губа: 12 мм, Шамкир: 12 мм, Шемаха: 12 мм, Евлах: 12 мм, Гянджа: 12 мм, Гейгель: 12 мм, Агстафа: 12 мм, Джейранчель: 12 мм, Нахчыван: 12 мм, Шахбуз: 12 мм, Садах: 12 мм, Нафталан: 12 мм, Товуз: 12 мм, Исмаиллы: 12 мм, Гобустан: 12 мм, Пираллахи: 12 мм, Мингячевир: 5-10 мм.

Как сообщалось ранее, на территории страны продолжилась ветреная погода. 6 июня северо-западный ветер усилился до 22 м/с в Нафталане, 20 - в Нефтчале, Мингячевире, Шеки, Гяндже, Загатале, Балакене, 18 - в Агдаме, 17 - в Сабирабаде и Гахе.

В Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Губе, Гусаре, Шахдаге, Алтыагаче, Балакене, Шемахе, Грызе, Лерике наблюдался туман.