Посланник Папы Римского посетит Москву после Киева

Посланник Папы Римского по урегулированию в Украине кардинал Маттео Дзуппи получил от Кремля согласие на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци, но не назвал сроки предполагаемого визита.

В интервью газете Corriere della Sera архиепископ Пецци сказал, что в последнее время читал «очень негативные заявления» как со стороны Кремля, так и со стороны Украины о возможном посредничестве Папы Римского. «И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник Папы Римского поехал в Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, - это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», - уверен он.

Вчера, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили мирный план, предложенный украинской стороной. Ожидается, что после этого визита господин Дзуппи должен вернуться в Ватикан для консультации с Папой Римским, а затем отправиться в Москву.



Маттео Дзуппи был посредником в переговорах во время гражданской войны в Мозамбике (1977–1992). Переговоры велись на протяжении 27 месяцев и завершились подписанием мирных соглашений.