Китай призывает Россию и Украину к немедленному миру
Россия и Украина должны начать мирные переговоры «как можно скорее» после разрушения Каховской ГЭС, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН.
«Вовлеченные стороны должны руководствоваться здравым смыслом, проявлять сдержанность и продолжить мирные переговоры как можно скорее», — сказал Чжан Цзюнь.
Как отметил Цзюнь, произошедшее «вновь напоминает о том, что в конфликтной ситуации может случиться все, что угодно». Он призвал не допустить ядерной катастрофы в связи с появившейся угрозой безопасности работы Запорожской АЭС.