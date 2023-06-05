Обвал лиры продолжается

Национальная валюта Турции упала почти на 3% - до рекордно низкого уровня в эту среду утром, увеличив свои потери после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента страны, передает Reuters.

Турецкая лира, оказавшаяся под давлением на фоне сильного внутреннего спроса на иностранную валюту, ослабла с открытием торгов на Стамбульской бирже сразу на 2,8%, опустившись до уровня 22,15 по отношению к американскому доллару.

Денежная единица Турции тем самым довела свои потери в текущем году до 15,5%. Предыдущий рекордно низкий уровень лиры был зафиксирован на прошлой неделе - 21,8 лиры за доллар.