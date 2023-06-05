Непогода доставила ряд проблем жителям Азербайджана

Выпавшие вчера ночью в Азербайджане проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, доставили ряд проблем жителям северного региона страны. Подтоплены дороги, фермы, дома в селах Амирджан, Гаратала и Амберчай Гахского района.

Жители села Амирджан рассказали haqqin.az, что непогода повредила электропровода, нанесла ущерб ореховым садам, дворовым участкам, посевным участкам.

«Три села затопил сель. Ливень, начавшийся вчера вечером, продолжался до утра. Хотя в настоящее время осадки прекратились, дорога стала непроходимой. В первую очередь, необходимо расчистить дороги. Пока ждем», - рассказал один из жителей. Он добавил, что из-за отсутствия электричества нет интернета, разрядились телефоны, связаться с соответствующими органами в районном центре стало сложнее.

Из-за дождя дорога Исмаиллы - Лахидж пришла в непригодное состояние. На нескольких участках дорожное полотно засыпано камнями.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог, ограничения на проезд транспортных средств, образовавшиеся в результате осыпания кусков ила и камней на пятом участке автодороги Исмаиллы - Лахидж - Буровдал, уже устранены. Обеспечено бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств по рассматриваемой дороге.

Как сообщил пресс-секретарь ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов, накануне около семи часов вечера и ночью с 01:00 до 03:00 в Исмаиллы сошел мощный сель. Спецтехника управления работала до утра. В Лахидже последствия еще более серьезные.

«В связи с этим мы заранее проинформировали наши управления об угрозе наводнения. Там в режиме ожидания находится необходимая техника, сотрудники работают посменно. Если возникнет угроза наводнения, они оперативно приступят к работе», - сказал он.

Сильный ветер принес проблемы и жителям Шеки. На одной из улиц города ветром сорвало крышу здания и опрокинуло на автомобили.

Из-за сильного ветра и дождя на автомобильных дорогах Шеки - Гах, Гах - Загатала и Гораган - Гах в нескольких районах деревья упали на дороги. Кроме того, в селе Илису паводковые воды затопили проезжую часть, принеся с собой куски ила и камней.

В результате принятых мер была обеспечена бесперебойность и безопасность движения по дорогам.