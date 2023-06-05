Армения начала блокировать платежи российских компаний

Армянские, казахстанские и гонконгские банки из-за риска санкций стали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке электроники.

Как пишет издание, тенденция наблюдается после введения десятого пакета санкций США, который предусматривает возможность введения ограничительных мер в отношении банков, сотрудничающих с РФ. Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

По словам одного из собеседников, теперь местным компаниям придется ввозить компоненты для производства электроники под «альтернативными» кодами ТН ВЭД.

Другой источник сообщил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телеком-оборудования последнего поколения, а также СХД и серверов. В ЦБ пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости».