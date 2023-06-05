Юсифов мечтал об исламском государстве, а попал в тюрьму

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в суд. Дело будет рассматривать судья Сабина Мамедзаде. Подготовительное заседание суда назначено на 20 июня.

Отметим, что Юсифов, используя свой личный авторитет и связи, с третьей страны вовлекал граждан Азербайджана в незаконное вооруженное формирование «Хусейниюн», созданное на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом «Таги».

Установлено, что Талех Юсифов в начале 2016 года переехал в Иран и в составе незаконного вооруженного формирования, тайно созданного им совместно с Юнисом Рафиг оглу Сафаровым (осужден), Ровшаном Эльчин оглу Асадовым и другими лицами, принимал участие в военных учениях в Сирии.

Юсифов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 279.1 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством) УК Азербайджана.

Было установлено, что Юсифов скрывался, переехав на территорию иностранного государства. Он был задержан и экстрадирован в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску.