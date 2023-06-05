Таджикистан не хочет в ЕАЭС

Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что в настоящее время власти не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Так господин Самади прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выразил надежду, что Таджикистан в ближайшее время «определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС».

«Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня», - сказал Шохин Самади.

Присоединение Таджикистана к ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, обсуждается с 2015 года.