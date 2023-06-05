США объявили новые санкции против Ирана

Администрация Байдена объявила о новых санкциях против группы лиц и фирм из Ирана, Китая и Гонконга, связанных с развитием иранской программы баллистических ракет, сообщает Turan.

Этот шаг был сделан после того, как Тегеран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету «Фаттах».