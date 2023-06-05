США объявили новые санкции против Ирана
Администрация Байдена объявила о новых санкциях против группы лиц и фирм из Ирана, Китая и Гонконга, связанных с развитием иранской программы баллистических ракет, сообщает Turan.
Этот шаг был сделан после того, как Тегеран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету «Фаттах».
Среди попавших под санкции руководители компании Qingji, китайской фирмы Zhejiang Qingji, гонконгской Lingoe Process Engineering Limited и другие.
США «продолжат преследовать незаконные транснациональные закупки, которые поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы», — говорится в заявлении заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.
«Соединенные Штаты» по-прежнему твердо намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для нарушения сети закупок для Ирана, мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Иран к ответственности за свои действия», — заявил Госдепартамент.