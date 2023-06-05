Банк Республика открыл филиал в торговом центре «Садарак»

Участвовавшее на мероприятии руководство Банка разрезало символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.

Банк Республика, поддерживающий развитие предпринимательства в Азербайджане, открыл новый филиал, оснащенный современными банковскими технологиями для обслуживания предпринимателей малого и среднего бизнеса на территории торгового центра «Садарак».

Предприниматели отметили, что открытие филиала Банка Республика, одного из ведущих банков страны, в торговом центре «Садарак» имеет важное значение для поддержки предпринимательства, и пожелали успехов коллективу филиала.

В настоящее время Банк Республика имеет 33 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.