Экоцид в Украине Видео
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео, на котором видно, как в Днепропетровской области Украины начался массовый мор рыбы.
Как утверждает автор ролика, в селе Марьянское Днепропетровской области, которое находится примерно в 100 километрах выше по течению Днепра от Каховской ГЭС, рыба погибла из-за обмеления реки после прорыва плотины ГЭС.
Как пишет украинское издание Страна, в некоторых районах Херсона вода вышла из русла Днепра до 300 метров.
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время украинского телемарафона заявил, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды продолжает расти. Ожидается, что в дальнейшем будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина.