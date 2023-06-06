Среди школьников Азербайджана растет интерес к профобразованию

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане есть необходимость в повышении качества образования в данной сфере, а также в новых профессиях.

Сегодня рынок труда нуждается в профессионалах, обладающих современными знаниями и навыками в области технических специальностей, заявил исполняющий обязанности директора Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов.

Карамов отметил, что данные цели и задачи были поставлены исходя из исследования рынка труда, добавив, что Госагентство тесно сотрудничает с частным сектором, учитывая их предпочтения и запросы. Сегодня в профобразовании большое внимание уделяется практике учащихся.

Госагентством также введена дальняя модель образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит в образовательном учреждении, практическая — на рабочем месте.

По словам Карамова, продолжаются соответствующие работы, связанные с программой «Большое возвращение».

Он также указал, что из года в год растет интерес среди абитуриентов к профобразованию.

Говоря о статистике последних 5 лет, Карамов отметил, что если в 2018 году число студентов, принятых в учреждения профессионального образования, составляло 13 400 человек, то сегодня это число превышает 19 000 человек, что на 45% больше. Планируется, что к 2026 году их число достигнет 27 000 человек.