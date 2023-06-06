В России чиновница забросала военкомат коктейлями Молотова
В российском городе Владимир чиновницу задержали по подозрению в попытке поджога военкомата, сообщили российские телеграм-каналы.
По их данным, задержанная - 55-летняя Жанна Романовская, начальник отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области. Чиновницу задержали после того, как она бросила в здание военного комиссариата три коктейля Молотова.
В результате загорелись ворота военкомата. Их потушили охранявшие здание полицейские.