Закир Гасанов о проходе армянских жителей Карабаха через КПП в Лачине

Обеспечивается прозрачное и упорядоченное передвижение армянских жителей Карабах а, представителей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента через пункт пропуска "Лачин" в обоих направлениях. Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов, принимая делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким.

В ходе встречи Закир Гасанов проинформировал венгерского коллегу о провокациях, совершенных Арменией на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Было отмечено, что Азербайджан установил пограничный пропускной пункт на Лачинской дороге в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для незаконных армянских формирований, незаконных поездок иностранных граждан, разграбления природных богатств Азербайджана и других незаконных действий.