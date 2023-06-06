Украинцы перешли в наступление под Бахмутом

Украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, украинские военные накануне на разных участках Бахмутского направления продвинулись от 200 до 1100 метров.

Маляр отметила, что россияне перешли к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. По ее словам, россияне стягивают свои резервы на это направление с глубины для защиты.

«Вагнеровцы» остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды», - говорится в сообщении.

Маляр заявила, что ВСУ удается держать оборону на Бахмутском направлении благодаря подготовленным укреплениям.