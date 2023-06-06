Масштабный пожар в белгородском Шебекино

Масштабный пожар вспыхнул в городе Шебекино в российской Белгородской области. Местные жители заявляют о «прилетах». Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в Шебекино утром слышали взрывы, а власти разослали уведомления об обстреле. Российские паблики отмечают, что масштабный пожар вспыхнул после «прилетов».

«Город в дыму от больших пожаров на свалке и одном из предприятий», - говорится в сообщении.