В церемонии открытия соревнования, организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией велоспорта Азербайджана (AVF), приняли участие министр Фарид Гаибов и президент AVF Мадат Гулиев.

Далее состоялось представление участников, после чего стартовал первый этап. Велосипедисты начали гонку с Велопарка, расположенного в Сабаильском районе Баку. Участники преодолеют 150 км и финишируют в Шемахинском районе.

Велотур «Дорогая Шуша» - соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI). Оно будет состоять из пяти этапов. 8 июня спортсмены преодолеют 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала, 9 июня - 170 км от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 км от Гянджи до национального парка Гёйгёль, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Всего в «Дорогой Шуше» принимают участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.