Адвокаты Усманова считают, что ЕС выбрал миллиардера в качестве объекта санкций, поскольку он является «символом», известным общественности. Усманова многие знают и как довольно богатого человека, и как спонсора футбольного клуба «Арсенал», и как владельца самой большой в мире яхты.

Еще один российский олигарх, попавший под санкции ЕС, пытается отречься от президента России Владимира Путина ради спасения своих богатств. Миллиардер и металлургический магнат узбекского происхождения Алишер Усманов обратился в суд Европейского союза с просьбой отменить введенные против него санкции. На судебных слушаниях по его делу адвокат олигарха заявил, что Усманов стал объектом санкций «из-за собственной славы и богатства», а не из-за близких связей с Путиным.

«Он богат, очень, очень богат, и он известен, вот причины санкций», — заявил на слушаниях в Генеральном суде ЕС Жером Гранд д'Эснон, адвокат Усманова. «Очевидно, что это не основания, из-за чего могли быть объявлены ограничительные меры».

Однако юристы, отстаивавшие позицию Европейского союза в суде, не согласились с этим аргументом. Они отмечают, что Усманов оказывает финансовую поддержку российским властям.

«Это не просто потому, что он (Усманов) очень богат, а потому, что он оказывает материальную и финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения», - сказала Дайан Лоран, юрист Совета ЕС, который вводит подобные санкции.

Усманов, как и Роман Абрамович, входит в список российских миллиардеров и членов семей, которые обратились в высшие европейские суды, пытаясь выйти из списка и добиться размораживания своих средств.

Но проблема российских олигархов в том, что суды ЕС по санкциям могут длиться годами и редко заканчиваются победой тех, на кого они направлены.