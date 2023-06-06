Олигарх Усманов отрекся от Путина, чтобы спасти свои деньги наш обзор
Еще один российский олигарх, попавший под санкции ЕС, пытается отречься от президента России Владимира Путина ради спасения своих богатств. Миллиардер и металлургический магнат узбекского происхождения Алишер Усманов обратился в суд Европейского союза с просьбой отменить введенные против него санкции. На судебных слушаниях по его делу адвокат олигарха заявил, что Усманов стал объектом санкций «из-за собственной славы и богатства», а не из-за близких связей с Путиным.
Адвокаты Усманова считают, что ЕС выбрал миллиардера в качестве объекта санкций, поскольку он является «символом», известным общественности. Усманова многие знают и как довольно богатого человека, и как спонсора футбольного клуба «Арсенал», и как владельца самой большой в мире яхты.
«Он богат, очень, очень богат, и он известен, вот причины санкций», — заявил на слушаниях в Генеральном суде ЕС Жером Гранд д'Эснон, адвокат Усманова. «Очевидно, что это не основания, из-за чего могли быть объявлены ограничительные меры».
Однако юристы, отстаивавшие позицию Европейского союза в суде, не согласились с этим аргументом. Они отмечают, что Усманов оказывает финансовую поддержку российским властям.
«Это не просто потому, что он (Усманов) очень богат, а потому, что он оказывает материальную и финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения», - сказала Дайан Лоран, юрист Совета ЕС, который вводит подобные санкции.
Усманов, как и Роман Абрамович, входит в список российских миллиардеров и членов семей, которые обратились в высшие европейские суды, пытаясь выйти из списка и добиться размораживания своих средств.
Но проблема российских олигархов в том, что суды ЕС по санкциям могут длиться годами и редко заканчиваются победой тех, на кого они направлены.