Майк Пенс идет в президенты видео
Республиканец Майк Пенс, занимавший должность вице-президента Соединенных Штатов с 2017-го по 2021 годы, официально объявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах главы Белого дома. Соответствующее видеообращение политического деятеля появилось в Twitter.
«Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», - отметил Пенс.
I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm— Mike Pence (@Mike_Pence) June 7, 2023