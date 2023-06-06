Майк Пенс идет в президенты видео

Республиканец Майк Пенс, занимавший должность вице-президента Соединенных Штатов с 2017-го по 2021 годы, официально объявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах главы Белого дома. Соответствующее видеообращение политического деятеля появилось в Twitter.

«Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», - отметил Пенс.