В Украине убит сын бывшего чеченского полевого командира Руслана Ямадаева

Ямадаев был осужден в 2016 году Одинцовским райсудом Московской области на десять лет лишения свободы в колонии строгого режима по нескольким статьям УК РФ. Ямадаев, завербовавшийся в ЧВК «Вагнер» из ИК-2 в Ульяновской области, прибыл на линию фронта в начале этого года и был убит в Бахмуте в апреле.

На войне в Украине погиб завербовавшийся в ЧВК «Вагнер» в колонии Саид-Хусейн Ямадаев – сын бывшего чеченского полевого командира, депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева, убитого в 2008 году в Москве. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».

В годы первой чеченской войны Руслан Ямадаев участвовал в боевых действиях против федеральных войск, затем перешел на сторону России. В 2003 – 2007 годах был депутатом Госдумы. В 2004 году получил звание Героя России.

Руслан Ямадаев был убит в сентябре 2008 года в центре Москвы. На светофоре рядом с автомобилем Ямадаева остановился другой автомобиль, вышедший из него мужчина подошел к машине Ямадаева и через открытое окно сделал около 20 выстрелов из автоматического пистолета Стечкина с глушителем. За убийство Ямадаева были осуждены три жителя Чечни.

Родные братья Руслана Ямадаева, Сулим и Джабраил, также принимали участие в первой чеченской войне на стороне Ичкерии, во второй – на стороне России и получили звание Героев России. Джабраил погиб в результате взрыва в чеченском селе Дышне-Ведено в 2003 году. Сулим был командиром батальона «Восток». Убит в Дубае в 2009 г. Власти ОАЭ объявляли в розыск семерых россиян, подозреваемых в причастности к гибели Сулима Ямадаева. В их числе были депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и Зелимхан Мазаев.